Xbox One: annunciate tre nuove colorazioni per i controller

Quest'oggi,ha presentato tre nuove varianti del suo controller per. Il primo dei tre - disponibile a partire dal 3 agosto al prezzo di 64,99 $ - ha una colorazione grigia, mentre l'interno degli analogici è messo in risalto da un verde chiaro.

Il Volcano Shadow Special Edition si presenta con un gradiente verticale che va dal nero al rosso, le stesse varianti di colore che troviamo anche sui pulsanti frontali A, B, X e Y. Come il controller grigio/verde, anche questo sarà disponibile a partire dal 3 agosto 2017, ma al prezzo di 69,99 $. Il terzetto è completato dal pad nominato Patrol Tech Special Edition, che sfoggia una colorazione blu navy con dettagli grafici a tema in prossimità del grip e al centro della scocca. Per mettere le mani su quest'ultimo controller sarà invece necessario attendere il 5 settembre, e come il Volcano Shadow Special Edition avrà un costo di 69,99 $.

In aggiunta è stato svelato un nuovo dongle USB per collegare i controller Xbox One al PC più piccolo del 66% rispetto al precedente. L'accessorio sarà venduto al prezzo di 24,99 $, ma è previsto anche in bundle con il pad Microsoft al prezzo di 79,99 $.