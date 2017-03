si aggiungono oggi alla già corposa lista di giochi retrocompatibili su Xbox One. L'annuncio è arrivato dal profilo Twitter di Larry "Major Nelson" Hyrbe, di cui potete leggere il cinguettio in calce all'articolo.

Come di consueto, se già possedete le versioni Xbox 360 dei suddetti titoli, li ritroverete direttamente inseriti all'interno del vostro parco titoli Xbox One; in caso contrario potete decidere di acquistarli accedendo all'Xbox Store.

Siete soddisfatti per l'arrivo di questi due titoli su One? Per l'elenco completo dei giochi retrocompatibili sulla console ammiraglia di Microsoft, vi rimandiamo al seguente indirizzo.