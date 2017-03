Xbox One: Assassin's Creed Revelations e Darksisders 1 e 2 sono retrocompatibili

Poche ore fa Larry Hyrb, dirigente diconosciuto ai più con lo pseudonimo di Major Nelson, ha annunciato sul suo profilo Twitter i nuovi giochi Xbox 360 approdati su Xbox One grazie alla

Si tratta di Assassin's Creed: Revelations, Darksiders e Darksiders II. Come al solito, qualora siate già in possesso dei titoli in questione, questi compariranno autimaticamente nella libreria della vostra Xbox One, altrimenti potrete acquistarli dallo Store. Ricordiamo che Assassin's Creed: Revelations e Darksiders fanno parte dei Games with Gold di aprile, assieme a Ryse Son of Rome e The Walking Dead Stagione 2. Presso questo indirizzo potete consultare la lista completa dei giochi retrocompatibili, in continuo aggiornamento.