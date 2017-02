Xbox One: Assassin's Rogue tra i nuovi sei titoli retro compatibili

Il catalogo di giochi Xbox 360 retro compatibili su Xbox One, che ha ormai superato quota 300 titoli, si arricchisce oggi con 6 nuove entry. Tra queste troviamo Assassin’s Creed Rogue, capitolo proposto da Ubisoft sulla vecchia generazione di console e mai arrivato su Xbox One e PlayStation 4.

Il gioco fu pubblicato assieme ad Assassin’s Creed Unity per compensare l’assenza di quest’ultimo sulla nutrita base installata di console Xbox 360 e PlayStation 3. Da oggi i possessori di Borderlands 2, titolo che arriverà gratuitamente a marzo per tutti gli abbonati Xbox Live Gold, potranno già iniziare a giocarci su Xbox One. I restanti titoli che si aggiungono al catalogo sono The King of Fighters 2002, Necromancer, Moon Diver e Space Invaders Infinity Gene.