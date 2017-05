Xbox One: a breve gli sviluppatori potranno abilitare l'uso di mouse e tastiera

Continuano a giungere nuove notizie dalla Microsoft's Build, dove è stato confermato che l'arrivo del programma Xbox Live Creators permetterà agli sviluppatori di abilitare tutte le funzionalità di Windows anche su Xbox One, compreso l'utilizzo di mouse e tastiera.

L'annuncio è stato fatto da Andrew Parsons, senior program manager for game developers presso Microsoft, aggiungendo che inizialmente la compatibilità con i mouse sarà limitata, ma la compagnia ha tutte le intenzioni di ampliare il supporto in futuro. Dalla Microsoft's Build abbiamo inoltre appreso di un restyling per gli Xbox Avatar, dell'introduzione di Xbox VR Room e del nuovo concetto d'interfaccia denominato Fluent Design.

Ulteriori novità saranno svelate nel corso dell'E3 di quest'anno, compresa la console mid-gen di Microsoft: Xbox Scorpio.