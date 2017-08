ha aperto i preordini per il controller Xbox ispirato al maiale die mostrato ieri sera durante lo showcase pre Gamescom. Il joypad sarà disponibile dal 12 settembre al prezzo di 69.99 euro, i preorder sono ora aperti sul Microsoft Store.

Gli interessati possono cliccare qui per effettuare l'acquisto, il controller wireless è compatibile con Xbox One, Xbox One X, Xbox One S e Windows 10, la colorazione rosa è ispirata al maialino di Minecraft e presenta una doppia tonalità fronte/retro.

Gli appassionati di Minecraft possono inoltre contare anche sulla nuova Xbox One S Minecraft Edition, in uscita a ottobre e già disponibile in preordine presso i principali rivenditori.