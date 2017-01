Xbox One: il Creators Update è disponibile ora per gli iscritti al Programma Preview

Major Nelson ha annunciato che ildi Xbox One è ora disponibile per gli iscritti al. Nelle prossime settimane i membri del programma riceveranno ulteriori aggiornamenti che precederanno il lancio ufficiale di questo attesissimo update.

Il Creators Update di Xbox One presenta un nuovo look per la schermata Home, che risulta ora più minimale, con alcune funzionalità raggruppate e rese più accessibili. La nuova interfaccia è stata disegnata per risultare più semplice e immediata, inoltre sono state aggiunte alcune novità per quanto riguarda lo streaming dei contenuti e la sezione Guide. Migliorie anche per l'assistente Cortana, che riesce ora a comprendere un maggior numero di comandi. Il download dell'aggiornamento è ora disponibile per tutti i membri Preview, la data di pubblicazione ufficiale dell'update non è invece stata rivelata.