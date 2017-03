Xbox One: Daytona USA fra i nuovi titoli retrocompatibili

ha confermato l'arrivo di tre nuovi titoliretrocompatibili susono giocabili sulla nuova consolea partire da oggi. A fondo pagina vi abbiamo riportato il tweet uffciale dell'annuncio.

Come al solito, se avete già acquistato qualcuno di questi giochi ve lo ritroverete automaticamente nella libreria su Xbox One, altrimenti potete comprarli direttamente dallo Store di Xbox Live: coglierete l'occasione per recuperarli e per rigiocarli? Vi ricordiamo che la settimana scorsa, invece, sono stati aggiunti altri 4 titoli retrocompatibili, tra cui spiccava Street Fighter IV.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, la lista dei titoli retrocompatibili su Xbox One ha superato i 320 giochi.