Xbox One: disponibile il nuovo aggiornamento per i membri Insider

ha pubblicato un nuovo aggiornamento diper gli utenti del programma Insider, che include nuove funzionalità attualmente in fase di test e prossimamente disponibili per tutti gli utenti.

L'update aggiorna la funzionalità Arena con nuovi tornei di World of Tanks sponsorizzati da ESL, inoltre è stato migliorato il sistema di notifica dei tornei sull'app Xbox per smartphone e Windows 10. Aggiunte anche nuove opzioni per la personalizzazione del profilo, da segnalare anche l'aggiunta del pulsante "Join Broadcast" per accedere immediatamente alle trasmissioni Beam degli altri giocatori.

Le informazioni sulle attività dei Tornei Arena saranno ora visualizzati nel profilo, gli sviluppatori hanno anche aggiunto la possibilità di nascondre post e attività dal Feed Attività. Novità anche per quanto riguarda i Club, con nuove opzioni di ricerca aggiunte. Infine, è presente la possibilità di filtrare la libreria giochi in base alla piattaforma (Xbox One/Xbox 360) ed è stata aggiunta l'autenticazione Wi-Fi via Browser per chi si connette a reti pubbliche.