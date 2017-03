Xbox One: disponibile da oggi il nuovo aggiornamento di sistema

A partire da oggi, è disponibile il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Xbox One. In un video condiviso da Microsoft, Larry Hryb - aka Major Nelson - ci guida attraverso le novità introdotte, tra cui il servizio di streaming Beam e un menu guide ridisegnato.

Beam, che il colosso di Redmond definisce come un servizio per lo streaming "innovativo e interattivo", è stato progettato per avere una bassa latenza, permettendo a streamer e spettatori di interagire in modo pressoché istantaneo. Guardando le trasmissioni sarà possibile guadagnare punti esperienza, e per iniziare il proprio broadcast saranno sufficienti pochi passaggi.

La dashboard della console ha subito un leggero redesign, rimuovendo la finestra del gioco in esecuzione che occupava gran parte della schermata. Al suo posto sarà visualizzata una tile della stessa grandezza delle altre presenti in homepage, con diverse opzioni per l'interazione social. Il menu guide - ora accessibile con una singola pressione del tasto Xbox sul controller - presenta i giochi e le applicazioni utilizzate di recente, permette di accedere a I miei giochi e app e mette in evidenza i controlli per la musica in sottofondo.

Tenere traccia dei propri achievements sarà ancora più semplice: si potranno scegliere quali obbiettivi tenere sotto controllo e realizzare un piccolo riquadro da lasciare in sovrimpressione durante l'esecuzione del gioco. La finestra con i progressi degli obbiettivi tracciati potrà essere collocata in diversi punti dello schermo, e verrà visualizzata in trasparenza. Infine, grazie all'aggiornamento di marzo i giocatori Xbox One potranno notare un miglioramento delle prestazioni, con menu più fluidi e veloci.