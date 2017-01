Xbox One: Dragon Age e Battlefield fra i sette nuovi giochi retrocompatibili

aveva promesso un gennaio importante per il programma Backward Compatibility. Le promesse sono state mantenute, in quanto sono stati annunciati ben sette nuovi titoli, fra cui episodi delle serie di

Nello specifico, i giochi annunciati sono: Battlefield 3 (richiede disco fisico), Battlefield: Bad Company 2, Dragon Age: Origins, Ghostbusters, Scrap Metal, The Splatters, e Strania. Come al solito, se già possedete i titoli citati, li troverete aggiunti alla vostra libreria Xbox One, in caso contrario potete decidere di acquistari tramite Xbox Store.

Il programma di retrocompatibilità di Xbox One è stato lanciato da Microsoft nel novembre 2015. Ad oggi, sono più di 300 i titoli retrocompatibili con la console; potete dare uno sguardo all'intero elenco a questo indirizzo.