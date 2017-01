Xbox One: ecco l'anteprima della nuova guida

Sono in arrivo novità per il sistema operativo di Xbox One. Se nel mese di dicembre Microsoft aveva puntato tutto sulle prestazioni aumentando la velocità di download, con il Creators Update viene rivista anche l’interfaccia utente della console, e in particolare il menu guida, nato la scorsa generazione su Xbox 360.

Durante uno stream trasmesso da Mike Ybarra di Microsoft sulla piattaforma Beam, è stata mostrata per un istante la rivisitazione del menu laterale di Xbox One, che sarà ora accessibile attraverso una singola pressione del tasto Xbox. La nuova guida si sovrapporrà a qualsiasi attività in corso, e vedrà l’introduzione di nuove scorciatoie per facilitare le proprie attività di gioco.

Attraverso il nuovo menu si potrà accedere alle proprie clip registrate e impostare la durata di quelle che si intendono catturare. Verrà introdotta una nuova grafica per i progressi degli achievement, per la classifica Gamerscore, per Cortana e per i controlli della musica in background.

Le novità giungeranno attraverso il Creators Update, previsto su Xbox One e Windows 10 nei prossimi mesi.