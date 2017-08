Xbox One: ecco le novità del prossimo update in arrivo a breve

è in procinto di pubblicare un nuovo aggiornamento di sistema per, inizialmente riservato ai membri del programmae disponibile fra qualche giorno per il resto degli utenti.

L'update introdurrà numerosi cambiamenti all'interfaccia allo scopo di renderla più veloce, più facile da gestire, e di offrire un'esperienza più personalizzabile. Come possiamo vedere nel filmato in apertura, la schermata Home presenterà una nuova barra che vi permetterà di tornare alle attività precedenti, vi suggerirà potenziali amici da aggiungere alla vostra lista e vi illustrerà le novità più rilevanti. Su Windows 10, invece, la Game Bar e il menu delle opzioni subiranno dei cambiamenti. Nel comunicato ufficiale, Mike Ybarra ha inoltre affermato che entro la fine dell'anno saranno rilasciati altri "grandi update".