Xbox One: ecco le nuove funzionalità introdotte con l'ultimo aggiornamento

ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema perche introduce una serie di feature fino a questo momento disponibili solamente per gli utenti iscritti al programma Preview.

Si tratta di una serie di aggiunte volte a migliorare la fruibilità della console: è adesso possibile personalizzare il Feed Attività nascondendo o mettendo in evidenza specifici post; nella sezione "I Miei Giochi e App" sono stati inseriti alcuni filtri che vi permetteranno di suddividere i contenuti per piattaforma; la lente di ingrandimento ora segue il movimento del cursore e sono state aggiunte nuove voci per l'assistente vocale. Infine, per quanto riguarda i Club, quando creeremo un post Ricerca per Gruppo, potremo visualizzare le informazioni degli utenti interessati ad unirsi, cercare post direttamente dalla scheda degli Obiettivi e copiare quelli passati.