Xbox One: la feature per regalare i giochi è disponibile per alcuni Insider

Come riportato da Windowscentral, la possibilità di regalare giochi suattraverso loè ora in prova per alcuni iscritti al programma. La funzione permette di acquistare giochi sul marketplace e di donarli a un utente presente nella lista amici.

Il servizio funziona in modo molto semplice: come potete vedere nell'immagine riportata in basso, nella schermata dei giochi presenti sul Microsoft Store ci sarà un tasto per acquistare il prodotto come regalo. In seguito bisognerà indicare l'utente a cui inviare il dono, fornendo il suo indirizzo e-mail o la relativa gamertag associata. Alla fine, il destinatario del regalo riceverà una mail contenete il codice prepagato da 25 cifre con cui potrà riscattare il dono.

Dal momento che si tratta di una versione provvisoria (in prova per gli Xbox Insider che possiedono la build 1710 del firmware), la feature in questione potrebbe ricevere una serie di modifiche e di miglioramenti nel corso del tempo, per esempio aggiungendo la possibilità di ricevere il dono direttamente sulla console (anziché passare obbligatoriamente dalla casella di posta elettronica). Cosa ne pensate di questa funzionalità?