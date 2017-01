Xbox One: in arrivo un controller rosso per festeggiare il nuovo anno

Per festeggiare l'arrivo del 2017,si appresta a lanciare una nuova colorazione per il controller Xbox One, dal 10 gennaio disponibile anche in un vivace colore rosso. Al momento, questa variante è stata annunciata solamente per il Nord America, in vendita esclusivamente nei negozi della catena GameStop.

Il prezzo è fissato a 64.99 dollari, a parte il colore non ci sono differenze di alcun tipo rispetto al joypad standard incluso nella confezione della console. Al momento non sappiamo se il controller Xbox One rosso verrà lanciato anche in Europa, non ci resta che attendere eventuali comunicazioni in merito da parte di Major Nelson.