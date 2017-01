Xbox One: in arrivo due nuove colorazioni per i controller

Il team di Xbox, per offrire ai giocatori sempre più scelta e personalizzazione, ha annunciato due nuove colorazioni del controller per Xbox One: i design Ocean Shadows Special Edition e Winter Forces Special Edition saranno distribuiti nei negozi di tutto il mondo a partire dal 7 febbraio.

Entrambi i controller saranno compatibili con tutti i modelli di Xbox One, compresa la nuova Xbox One S. La colorazione Ocean Shadow Special Edition è l’ultima della serie Shadow, e consiste in un gradiente che va dal nero opaco fino ad arrivare ad un blu chiaro metallizzato. Winter Forces Special Edition continua la popolare linea di design denominata Forces, offrendo un pattern camo artico moderno.

I due controller avranno le stesse caratteristiche della riedizione pubblicata in concomitanza con l’uscita di Xbox One S, con wireless range superiore e connettività bluetooth; potranno essere acquistati dal 7 febbraio al prezzo di 69,99$.