Xbox One: in arrivo le immagini personalizzate per l'account utente

Come potete leggere nell'immagine riportata in calce alla notizia, Major Nelson ha confermato che questa nuova feature si trova in una fase di testing, nell'attesa che venga messa a disposizione a un piccolo gruppo di Xbox Insider nei prossimi giorni. Quando i test saranno stati completati del tutto, la funzionalità verrà messa a disposizione di tutti gli utenti Xbox One, che in questo modo potranno impostare un'immagine personalizzata per l'avatar del proprio account, invece di doverne scegliere uno preimpostato. Voi quale immagine scegliereste per il vostro profilo Xbox One?