Xbox One: in arrivo un nuovo controller verde militare

Una settimana fa, ha annunciato l'arrivo di un nuova colorazione rossa per il controller Xbox One. Oggi, il colosso di Redmond ha deciso di arricchire la sua offerta con un nuovo pad verde militare con accenti di colore arancione, che arriverà sugli scaffali il prossimo 24 gennaio al prezzo di $64.99 USD.

In questa data, tuttavia, il controller sarà momentaneamente venduto solo presso gli Store Microsoft ufficiali e nei centri Walmart statunitensi. A partire dal 31 gennaio, invece, il pad sarà disponibile anche nei "negozi selezionati" in tutto il mondo. Il controller è normalmente compatibile con Xbox One, Xbox One S e PC Windows 10. Inoltre, è possibile usufruire della feature di mapping dei tasti tramite la app Xbox Accessories, scaricabile da Xbox Store e Microsoft Store. Potete dare uno sguardo alle prime immagini del controller riportate in calce all'articolo.