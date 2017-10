Come apprendiamo da una segnalazione fatta su, pare che non manchi molto all'arrivo della retrocompatibilità dicon i titoli dell'originale. Infatti, nelle ultime ore alcuni di questi sono comparsi sul sito ufficiale

Fino ad ora sono stati individuati cinque titoli, tra i quali i già noti Crimson Skies e Fuzion Frenzy. A questi si aggiungono il picchiaduro The King of Fighters: Neo Wave, Dead to Rights e Red Faction II. Ricordiamo che questa caratteristica permetterà ai possessori di Xbox One di divertirsi con alcuni titoli selezionati di Xbox, prima console di Microsoft pubblicata in Europa nel 2002.