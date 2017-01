Solo pochi giorni faaveva annunciato l'arrivo di ben sette nuovi titoli retrocompatibili su Xbox One , tra cui alcuni capitoli delle serie di Battlefield e Dragon Age. Oggi, il colosso di Redmond arricchisce oggi la sua offerta annunciando tre nuovi titoli per il programma Backward Compatibility.

I giochi annunciati sono: Mega Man 9 (88.71 MB), Mega Man 10 (194 MB) e Beat'n Groovy (124.29MB). Come di consueto, se già possedete le versioni Xbox 360 dei titoli citati, li troverete presenti nella vostra liberia Xbox One; in caso contrario potete decidere di acquistarli tramite Xbox Store.

La lista completa dei titoli facenti parte del programma di retrocompabilità di Xbox One comprende più di 300 giochi in totale; potete consultare l'intero elenco a questo indirizzo.