Xbox One: Microsoft ha inziato a distribuire l'aggiornamento autunnale

ha iniziato a distribuire l' aggiornamento autunnale di. Si tratta di un update abbastanza corposo, che porta con sé varie migliorie e numerosi cambiamenti all'interfaccia della console e al funzionamento di alcune feature.

Da questo momento, gli utenti Xbox One saranno in grado di utilizzare ciò che Microsoft chiama come i "blocchi", un nuovo sistema che permetterà di trasportare direttamente nella Home i collegamenti ai giochi, agli amici, a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass. I blocchi sono liberamente gestibili e/o removibili dai giocatori.

Oltre a questo, la Dashboard presenterà ora le modalità di visualizzazione dark, light e una terza ad alto contrasto.

Aggiornato inoltre il sistema di notificazione, di streaming e registrazione video, e semplificata la consultazione dei dettagli dei tornei online, delle attività recenti degli amici (le opzioni di privacy permettono di personalizzare questo aspetto), e dei dettagli generali di un determinato gioco che sia di vostro interesse.

In testata alla notizia trovate un video che presenta tutte le novità introdotte dall'aggiornamento autunnale, mentre in calce vi abbiamo riportato un nuovo video dedicato interamente a Xbox One X, in cui ci vengono illustrati tutti i passaggi necessari per compiere l'upgrade alla nuova console di Redmond.