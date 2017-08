Xbox One: il modello originale non è più disponibile sullo Store di Microsoft

ha ufficialmente chiuso le vendite del primo modello disul suo store digitale, sancendo di fatto la fine della distribuzione del primo design. La produzione era già cessata con l'arrivo di, modello più sottile, con alimentatore integrato e lettore

Nonostante già sostituito da Xbox One S, il modello originale era ancora disponibile all'acquisto sul Microsoft Store, oltre alle unità ancora in giacenza presso i vari rivenditori. Questa decisione vedrà così Xbox One S diventare il modello base della famiglia di console di Microsoft in attesa del 7 novembre, quando Xbox One X arriverà sul mercato come console premium.

Recentemente Razer ha presentato il suo nuovo controller per Xbox One, e vi ricordiamo che Xbox Design Lab - che permette ai giocatori di personalizzare i propri pad - è da ora disponibile anche in Italia.