Xbox One: Microsoft sta pensando di modificare il sistema degli Achievements

Mike Ybarra, Corporate VP di, recentemente è stato ospite di un podcast tenuto da. In questa occasione, il dirigente ha parlato del futuro di Xbox, soffermandosi in particolare su alcune novità per il sistema degli Achievements.

Il dirigente ha affermato che fin dalla sua comparsa, il sistema degli Achievements di Xbox ha premiato i giocatori incrementando il Gamerscore, tuttavia questo metodo potrebbe non essere più al passo coi tempi, specialmente con l'affermazione degli e-sport. Ad esempio, un giocatore che primeggia a livello mondiale in un singolo gioco e dedica a questo la maggior parte del suo tempo, non gode della stessa visibilità di altri utenti che hanno invece un Gamerscore più alto. Proprio per poter celebrare anche questo tipo di videogiocatori, Microsoft sta pensando di implementare nel sistema alcune feature inedite complementari.

Ricordiamo che pochi giorni fa l'azienda di Redmond ha rivelato le novità del prossimo aggiornamento di Xbox One.