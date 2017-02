Xbox One: miglior gennaio di sempre in USA ma PS4 è stata la console più venduta

ha annunciato cheha registrato il miglior mese di gennaio di sempre negli Stati Uniti dal lancio, per quanto riguarda le vendite della console. Nonostante questo,è stata la console più venduta del mese in Nord America, secondo i dati riportati da GamesBeat.

Mike Nichols (Vice Presidente del Marketing di Xbox) ha dichiarato che i numeri di Xbox One sono cresciuti, in particolare si registra un +21% per quanto riguarda le ore di gioco spese sulla piattaforma rispetto a dodoci mesi fa. Per la casa di Redmond si tratta di un risultato indubbiamente positivo, considerando che l'unico titolo di rilievo è stato Resident Evil VII Biohazard, mentre PlayStation 4 ha potuto contare anche sul lancio di due prodotti molto attesi come Gravity Rush 2 e Yakuza Zero.