Xbox One: la modalità Snap verrà rimossa con il prossimo aggiornamento

diha confermato tramite le pagine di The Verge che il prossimo aggiornamento di sistema di Xbox One rimuoverà la modalità Affianca (), la quale permette di utilizzare due app in contemporanea affiancandole sullo schermo.

Si tratta di una modalità studiata principalmente per funzionare al meglio con i comandi vocali di Kinect, Microsoft ha però deciso di rimuovere questa funzionalità per migliorare le funzionalità legate al multitasking. Non è escluso in ogni caso che gli sviluppatori possano in futuro presentare una versione migliorata e aggiornata di Snap, come confermato anche da Ybarra. Il Creators Update di Xbox One è ora disponibile per gli iscritti al Programma Preview e presto verrà pubblicato in versione stabile e ufficiale.