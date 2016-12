Xbox One: la nuova versione del Controller Elite avrà i grilletti removibili?

Windows Central ha scoperto un brevetto didepositato lo scorso mese di marzo (ma reso pubblico solamente negli ultimi giorni), il brevetto in questione è relativo a un sistema di grilletti intercambiabili per il controller Xbox.

Sebbene il brevetto non certifichi l'esistenza di un prodotto, secondo alcuni rumor la nuova versione del Controller Elite di Microsoft potrebbe includere la possibilità di sostituire i grilletti standard con altri di diverso tipo con forme, dimensioni e caratteristiche differenti per adattarsi ai vari stili di gioco. Ribadiamo come al momento sia stata confermata l'esistenza del brevetto, tuttavia è ancora presto per capire se l'idea troverà spazio in un futuro joypad oppure no.