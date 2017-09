Xbox One: le nuove immagini mostrano le novità dell'Interfaccia Utente

Nel corso di un livestream tenuto in occasione del Pax West di Seattle, Mike Ybarra diha mostrato i contenuti del prossimo update dicon cui l'interfaccia utente della console andrà ad aggiornarsi e rinnovarsi in diversi modi.

Tramite le immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, è possibile osservare i cambiamenti delle apparizioni delle notifiche e delle modifiche apportate all'home screen in generale. Con l'aggiornamento, le hub dei giochi saranno delineate in modo da permettere agli sviluppatori di rilasciare news sui propri titoli. Le restanti immagini presentano infine la modalità ad alto contrasto dell'UI (disponibile sia in versione "dark" che "light"), e il rinnovato menù dedicato agli achievement.

In cima alla notizia trovate inoltre un nuovo video che ci spiega come trasferire i giochi e i dati 4K tra Xbox One e Xbox One X; feature già presentata durante l'E3 di Los Angeles.