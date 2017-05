In queste ore, gli iscritti al programmahanno ricevuto l'accesso ad un nuovo aggiornamento software per Xbox One. L'updatenon include nuove funzionalità ma si limita a risolvere alcuni bug e problemi segnalati dalla community.

In particolare, vengono risolti bug relativi alla corretta visualizzazione dei titoli dei giochi presenti nella libreria e problemi con la corretta gestione dell'installazione, inoltre viene migliorata la localizzazione in varie lingue (non specificate) e sono stati corretti bug minori con l'applicazione Tornei.

Il nuovo firmware è ora disponibile in download per gli utenti Microsoft Preview, gli altri dovranno aspettare il prossimo aggiornamento software per la console.