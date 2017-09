L'attuale build del prossimo aggiornamento software di(ora disponibile in Alpha per i membri Insider) aggiunge una gradita miglioria aldi Xbox One, permettendo di registrare video a 1080p anzichè agli attuali 720p.

Questo aggiornamento dovrebbe vedere la luce ufficialmente entro fine anno, altra caratteristica importante è quella relativa alla possibilità di salvare i video registrati su un supporto esterno e non solamente nell'hard disk interno della console. Al momento Microsoft non ha comunicato la data di uscita di questo update, restiamo quindi in attesa di saperne di più.