Xbox One: ottimo avvio per i servizi Xbox Game Pass e Mixer

In occasione dell'ultima conferenza finanziaria ospitata da, i due CEO della compagnia Satya Nadella e Amy Hood hanno fornito un aggiornamento sulle prospettive del business, sottolineando l'ottimo avvio dei servizi

Nadella ha parlato a fondo dello stato attuale del business Xbox, sottolineandone la crescita e la possibilità di catturare le nuove opportunità offerte dal mercato in continua espansione: "Il nostro gaming business ha superato i nove miliardi di dollari e continua a crescere con profitto. Il mondo del gaming sta crescendo con una velocità mai vista prima, dal poter giocare su molteplici device all'esplosione delle trasmissioni in streaming e del fenomeno e-sport, passando per nuovi servizi di sottoscrizione come Mixer. Ci troviamo nell'invidiabile posizione di catturare una larga fetta di mercato, grazie alla nostra community con oltre 53 milioni di utenti attivi su Xbox Live e alla capacità di offrire nuove esperienze di gioco attraverso le nostre piattaforme PC, Console e Mobile. Vogliamo che i giocatori siano liberi di giocare ai titoli che vogliono, con le persone che vogliono, sui dispositivi che vogliono. All'E3 abbiamo celebrato la passione dei giocatori con Xbox One X, espandendo il nostro portfolio di device con la console più potente al mondo".

Siamo inoltre venuti a conoscenza di un ottimo avvio per i servizi Xbox Game Pass e Mixer: "Abbiamo lanciato due nuovi servizi per allargare e arricchire le nostra offerta, ed entrambe hanno registrato un avvio molto forte. Mixer, un nuovo servizio di livestreaming che rende ancora più semplice la condivisione delle esperienze di gioco attraverso le varie piattaforme e la possibilità di interagire in nuovi modi. E Xbox Game Pass, un servizio di sottoscrizione digitale che espande la nostra offerta ludica esistente."

Infine, Hood ha spiegato che il margine lordo relativo all'anno fiscale 2018 dovrebbe diminuire di circa un punto a causa dei lanci hardware, incluso quello di Xbox One X. Ricordiamo che nella giornata di oggi sono stati annunciati i risultati finanziari di Microsoft relativi al terzo trimestre fiscale del 2017.