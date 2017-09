Xbox One: reset indesirati e ripristino, alcuni utenti segnalano problemi

In queste ore alcuni possessori distanno segnalando reset imprevisti e non desiderati: le console si starebbero resettando automaticamente alle impostazioni di fabbrica predefinite, senza che i proprietari possano intervenire in alcun modo.

Inizialmente si è pensato a un problema dovuto a un bug del più recente aggiornamento di sistema per i membri Insider, tuttavia il reset si è verificato anche ad alcuni utenti non iscritti al programma. Il fenomeno al momento sembra decisamente limitato, ma i possessori della console affermano di aver dovuto riconfigurare il proprio account e reinstallare nuovamente tutti i giochi e i contenuti presenti su disco.

Al momento, Microsoft non ha commentato la vicenda, vi aggiorneremo in caso di novità, è probabile che la casa di Redmond sia già al lavoro per identificare la causa del problema.