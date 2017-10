Xbox One S: annunciati due bundle che comprendono Assassin's Creed Origins

Sono stati da poco annunciati due bundle per, entrbi contenenti l'ultima fatica di. Vediamo dunque nel dettaglio di cosa si tratta e quali contenuti possiamo aspettarci dai bundle.

Il primo - al prezzo di 279,00 €, include un codice per scaricare Assassin’s Creed Origins, la console Xbox One S con disco rigido da 500GB e un controller wireless. Questo bundle sarà distribuito solo nelle americhe e in Giappone.

Il secondo sarà disponibile anche nel nostro paese al prezzo di 349,00 € e, oltre ad offrire gli stessi contenuti del precedente, propone un HDD da 1TB e il titolo Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Assassin's Creed Origins uscirà il 27 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su Xbox One X, il titolo riuscirà a raggiungere anche la risoluzione 4K.