propone l'unboxing ufficiale di, edizione speciale della console dedicata al celebre gioco di, ora disponibile nei negozi al prezzo di 399,99 euro.

Un bundle davvero ricchissimo che include un console Xbox One S (1TB) e un controller personalizzati in edizione limitata, stand verticale, una copia digitale di Minecraft Xbox Edition, un codice per scaricare il Redstone Pack, un mese di abbonamento a EA Access e 14 giorni di abbonamento a Xbox Live Gold.

Potete vedere il video unboxing in apertura, se siete interessati a questa limited edition potete acquistarla su Amazon.it al prezzo di 399,99 euro.