Durante l'evento pre-diè stata annunciata. Il bundle sarà lanciato il prossimo 3 ottobre e includerà la console con hard disk da 1 tera e un controller.

Nel corso della diretta è stato inoltre condiviso un trailer (che potete osservare in apertura di notizia) in cui possiamo ammirare il design di questa edizione speciale dedicata al celebre franchise di Mojang, e sono stati ufficialmente aperti i preordini. Sarà inoltre disponibile separatamente un secondo joypad con design ispirato ai maialini che è possibile incontrare nel gioco. Cosa ne pensate dell'Xbox One S Minecraft Limited Edition?