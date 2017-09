Xbox One S pubblicizzata solo come lettore Blu-Ray 4K in alcuni store giapponesi

Come evidenziato da Kotaku, alcuni negozi giapponesi (tra cui Bic Camera di Yurakucho, Tokyo) stanno promuovendocome un "semplice" lettoreanzichè come una console per videogiochi. Oggetto dello promozione sembra essere il bundle con, proposto al prezzo di 29.970 yen, circa 215 euro al cambio attuale.

I cartelloni pubblicitari utilizzati dal rivenditore mettono in secondo piano la compatibilità con i videogiochi e la console Microsoft viene strategicamente posizionata vicino ai film 4K anzichè nel reparto giochi.

Le vendite di Xbox One e Xbox One S non sono mai decollate in Giappone e i rivenditori locali stanno provando ora a invogliare all'acquisto i consumatori interessati esclusivamente (o quasi) alla visione di film Ultra HD, sfruttando il prezzo particolarmente contenuto della console in confronto ai lettori dedicati.