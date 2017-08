Xbox One S: trapela un'edizione speciale dedicata a Minecraft

Nelle ultime ore è emerso il video promozionale di una speciale edizione dia tema. Il case della console e il pad si presentano con una colorazione e un motivo ispirati al celebre sandbox game: l'annuncio ufficiale arriverà durante lapre-Gamescom di questa sera?

Microsoft ha già commercializzato in passato diversi bundle di Xbox One dedicati a Minecraft, limitandosi però a includere una copia del gioco all'interno della confezione. In questo caso, invece, possiamo parlare di una vera e propria edizione speciale, dato che il case della console e il pad saranno decorati a tema, come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia.

Naturalmente, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze fino all'arrivo di una conferma ufficiale. Se il leak fosse autentico, allora ci sono buone probabilità che la nuova edizione speciale di Xbox One S dedicata a Minecraft venga confermata durante la conferenza Microsoft pre-Gamescom in programma stasera dalle 21:00, occasione in cui sicuramente verranno diffusi nuovi dettagli sui pre-order di Xbox One X.