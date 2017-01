Xbox One S: tutti i titoli con il supporto all'HDR

Uno dei maggiori benefici di Xbox One S rispetto al modello di lancio, è il supporto per l’high dynamic range, che offre colori più vibranti e luminosi sui pannelli 4K che supportano lo standard. Oltre ai titoli first party di Microsoft come Forza Horizon 3 e Gears of War 4, la compatibilità è in aumento anche sui giochi di terze parti.

Aaron Greenberg, a capo della sezione marketing di Xbox, ha anticipato con un tweet l’arrivo di patch per rendere numerosi altri giochi compatibili con l’HDR, senza però fornire ulteriori informazioni. La lista che vi riportiamo oggi, dunque, è soggetta a continua espansione, e comprende già Mass Effect: Andromeda, il cui supporto per l’HDR è stato annunciato nelle scorse ore sia per Xbox One S che per PlayStation 4.

Battlefield 1

Deus Ex: Mankind Divided

The Elder Scrolls Online

Final Fantasy XV

Forza Horizon 3

Gears of War 4

Hitman

Mass Effect: Andromeda

NBA 2K17

Pure Chess Ultra

Recore

Resident Evil 7

World of Tanks

