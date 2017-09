Con un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, Major Nelson ha annunciato che a partire da oggi sono disponibili cinque nuovi titoli retrocompatibili su, tra cui segnaliamo

I cinque nuovi giochi Xbox 360 retrocompatibili su Xbox One sono Saints Row: The Third, Slender: The Arrival, Monopoly Deal, Super Contra e Undertow. Come al solito, se siete già in possesso dei giochi in edizione digitale potrete scaricarli direttamente dalla libreria Xbox One, mentre nel caso dei titoli retail vi basterà inserire il disco nella console e scaricare il nuovo aggiornamento.

In alternativa, sarà possibile acquistare i nuovi giochi retrocompatibili anche dallo Store Xbox.