Xbox One: spiegata la tecnologia che permette di salvare spazio su Hard Disk

sta attualmente testando un sistema che permetterà ai giocatoridi salvare una notevole quantità di spazio sugli Hard Disk della propria console. La tecnologia consentirà infatti di scaricare solo i dati effettivamente utili, in base a regione e sistema in uso.

Intelligent Delivery - questo il nome internamente attribuito alla novità del colosso di Redmond - fornirà alle case di sviluppo gli strumenti per separare gruppi di dati e applicare a loro uno specifico tag. Ad esempio, acquistando un titolo sportivo nel nostro paese verrà effettuato il download della sola telecronaca italiana, lasciando ai giocatori la possibilità di scaricare le lingue aggiuntive in un secondo momento. Intelligent Delivery sarà anche in grado di installare i contenuti in base alla piattaforma di destinazione: così facendo, solo le console Xbox One X scaricheranno gli asset in risoluzione 4K, mentre i giocatori Xbox One non dovranno attendere il download superfluo di risorse da loro non utilizzabili.

Lo stesso concetto verrà inoltre applicato ai titoli su disco, dove verranno installati solo i file ritenuti necessari, o comunque in base alle scelte del giocatore. Xbox One X, nuova console mid-gen di Microsoft, sarà disponibile dal 7 novembre 2017.