Xbox One: Street Fighter IV fra i nuovi titoli retrocompatibili

Larry "Major Nelson" Hyrb diha oggi annunciato tramite il suo profilo Twitter i nuovi giochi retrocompatibili su Xbox One. Fra i nuovi arrivati, abbiamo, della celebre saga picchiaduro di, ma anche, e

Come di consueto, se già possedete le copie per Xbox 360 dei sopracitati videogame, questi si aggiungeranno automaticamente alla vostra librearia Xbox One, e saranno visibili nella sezione "Pronto all'installazione" delle console; in caso contrario, potete decidere di acquistarli dall'Xbox Store.

Grazie al programma Backward Compatibility, il parco titoli di Xbox One continua dunque ad espandersi con costanza: seguendo questo indirizzo, potete consultare l'intera lista dei giochi ora retrocompatibili con l'ammiraglia di Microsoft.