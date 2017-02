Xbox One: taglio di prezzo temporaneo per festeggiare il lancio di Halo Wars 2

Per festeggiare l'imminente uscita di, il prezzo di Xbox One e Xbox One S è stato temporaneamente tagliato negli Stati Uniti: da oggi e fino al 24 febbraio sarà possibile acquistare la console Microsoft risparmiando 50 dollari sul prezzo di listino.

La promozione coinvolge Xbox One e Xbox One S in versione Standard, oltre a due bundle: il pacchetto che include Xbox One S 1 TB con Halo Wars 2 è in vendita a 299 dollari mentre il bundle Xbox One S 500 GB con Battlefield 1 e un mese di abbonamento a EA Access costa 249 dollari. L'offerta è valida al momento solamente in Nord America, non è chiaro se nelle prossime ore verrà estesa anche al nostro continente.