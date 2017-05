Xbox One: un'immagine mostra i nuovi avatar e la VR Room

Nel corso della Microsoft Build 2017, evento in corso al Washington State Convention Center, Microsoft ha mostrato un'immagine dei nuovi Xbox Avatar e di una stanza in realtà virtuale denominata Xbox VR Room.

Al momento non sono state divulgate ulteriori informazioni, ma stando a quanto affermato dalla testata ICXM ci aspettano parecchie novità dalla Build 2017. Nell'immagine che trovate in calce alla notizia potete dare un primo sguardo ai nuovi Xbox Avatar, finiti un po' del dimenticatoio dal lancio di Xbox One. Xbox VR Room potrebbe riesumare l'interesse verso gli alter-ego digitali di casa Microsoft.

Vi invitiamo a continuare a seguirci per tutti i dettagli che emergeranno dalla conferenza della casa di Redmond. Recentemente sono state introdotti alcuni cambiamenti nel sistema operativo di Xbox One tramite un nuovo aggiornamento distribuito ai partecipanti del Programma Preview.