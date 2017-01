Xbox One ha venduto 1.5 milioni di console a dicembre 2016 negli USA

è stata la console più venduta negli Stati Uniti durante lo scorso mese di dicembre maè riuscita a difendersi con numeri egregi, almeno secondo quanto evidenziato dai dati del gruppo NPD.

A dicembre 2016, Microsoft avrebbe venduto 1,511,000 Xbox One e Xbox One S in Nord America, con l'80% del totale rappresentato proprio dalla versione S. Sony invece ha piazzato 1.568.000 unità, di cui 238.000 PlayStation 4 Pro. Questi dati non sono stati confermati ufficialmente in quanto NPD non diffonde mai pubblicamente le cifre relative all'hardware, tuttavia Windows Central conferma la bontà dei numeri riportati. Secondo un report di SuperData, ad oggi nel mondo ci sarebbero 26 milioni di Xbox One contro i 55 milioni di PlayStation 4.