Xbox One: al via i saldi di primavera con sconti fino al 67%

Partono ufficialmente i saldi di primavera sullo store di Microsoft, con sconti fino al 67% su una selezione di titoli per Xbox One e Xbox 360. Come comunicato da Major Nelson via Twitter, i giocatori potranno approfittare di questa occasione dall'11 aprile al 17 aprile.

Dopo l'apertura dei saldi sul PlayStation Store, stanno per arrivare anche quelli in casa Microsoft. Tra le offerte più importanti troviamo Forza Horizon 3, Titanfall 2, Battlefield 1, Gears of War 4, FIFA 17 e Watch_Dogs 2 per Xbox One, e oltre ai giochi saranno scontati anche film e serie TV. Gli abbonati al servizio Xbox Live Gold, anch'esso in offerta in occasione dei saldi, potranno usufruire di un ulteriore 10% di sconto.