Xbox One: un video mostra l'aggiornamento autunnale della dashboard

ha pubblicato il nuovo episodio di "This Week on Xbox", mostrando in azione la nuovadi Xbox One in arrivo con l'aggiornamento autunnale della prossima settimana. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

A partire dal minuto 4:18, Major Nelson descrive le caratteristiche della nuova dashoboard di Xbox One in compagnia del senior program manager Harrison Hoffman e del program manager Ranika Kerjrival. Abbiamo l'opportunità di dare uno sguardo ad alcune feature incluse nel nuovo aggiornamento autunnale, come la nuova interfaccia per i giochi preferiti, il supporto alle webcam e le nuove funzionalità per lo streaming.

Ricordiamo che il nuovo aggiornamento autunnale di Xbox One sarà disponibile a partire dalla prossima settimana.