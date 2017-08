Xbox One X è adesso disponibile per il preorder su Amazon Italia

, la nuova console di Microsoft in arrivo il 7 novembre 2017 al prezzo di 499 euro, è adesso disponibile per il preorder su. Potete procedere all'acquisto seguendo questo indirizzo

Xbox One X si appresta dunque a debuttare sul mercato. La piattaforma, definita come una prodotto premium da Phil Spencer, offrirà alle software house potenza extra che potrà essere sfruttata a piacimento dagli sviluppatori, al fine di offrire la migliore esperienza possibile. Qui trovate la lista di tutte le produzioni ottimizzate per la console. Nonostante i vantaggi offerti, a detta di Michael Pachter, Xbox One X non godrà di un grande successo di vendite a causa del prezzo elevato. E voi la acquisterete?