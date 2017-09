Xbox One X: anche i giochi non ottimizzati potranno beneficiare di migliorie

Sappiamo che, così come accade con PlayStation 4 Pro, gli sviluppatori potranno decidere di ottimizzare appositamente i propri giochi per, in modo da sfruttare appieno le potenzialità della console di Redmond.

Questi titoli, che faranno parte della lista "Xbox One X Enhanced", presenteranno diverse migliorie tecniche e grafiche e saranno in grado di girare in 4K su pannelli che supportino tale risoluzione; ma - come ci spiega la stessa Microsoft in un recente video pubblicato sul proprio canale YouTube - anche i giochi non ottimizzati, in taluni casi, potranno avere, ad esempio, dei tempi di caricamento ridotti, un frame-rate superiore o una risoluzione maggiore; tutto questo a seconda di come sia stato originariamente sviluppato il software in questione.

Tra le altre cose, la casa di Redmond ha confermato che, per quanto concerne l'utilizzo di Xbox One X su TV Full HD, gli sviluppatori potranno implementare la tecnica del supersampling grazie al quale effettuare il downscaling dalla risoluzione 4K ai 1080p, e consegnare così ai giocatori un'immagine nettamente più pulita grazie all'effetto di anti-aliasing.

Xbox One X uscirà in tutto il mondo il 7 novembre 2017.