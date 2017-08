è realtà. L'annuncio arriva dalla diretta tenuta daalladi Colonia. Questa particolare edizione si differenzia per la scritta "Project Scorpio" apposte sia sulla scocca della console che al centro del controller.

All'interno della confezione, oltre alla dotazione inclusa in tutte le Xbox One X, i giocatori troveranno un esclusivo stand per posizionare la console in verticale. L'annuncio arriva in concomitanza con l'apertura dei pre-ordini per la nuova console di Microsoft. Xbox One X Project Scorpio Edition sarà disponibile il 7 novembre fino ad esaurimento scorte.