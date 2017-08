Xbox One X: avvistata una possibile edizione "Project Scorpio"

Oggi, i noti distributori tedeschi Saturn e MediaMarkt (la nostra MediaWorld), potrebbero aver svelato un'interessante novità riguardo Xbox One X, nuova console mid-gen che Microsoft si appresta a lanciare sul mercato il prossimo 7 novembre. Pare infatti che verrà prodotta una speciale "Project Scorpio Edition" in edizione limitata.

Come è possibile vedere dalle immagini comparse sul listino dei due rivenditori, sia la console che il controller presentano la scritta "Project Scorpio Edition", mentre la superficie della macchina pare avere una finitura particolare. Entrambi i siti web riportano questa edizione come limitata, facendone di fatto una Day One Edition. Vi ricordiamo che al momento non ci sono informazioni ufficiali da parte di Microsoft, e Xbox One X Project Scorpio Edition non è più visibile tra i prodotti dei sopracitati venditori. Per questi motivi vi invitiamo dunque a considerare quanto riportato come rumor.

Per saperne di più dovremo aspettare la diretta programmata da Microsoft domenica sera pre-Gamescom.